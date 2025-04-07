«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Сейчас на мировых площадках сложилась уникальная ситуация, которую, наверное, с конца 1920-х годов ХХ века не видели. Торговая война в самом разгаре, жестко действуют и Соединенные Штаты, и Китайская Народная Республика, обещает ответить и Европейский союз. Никто не идет навстречу. Это приводит к тому, что рынки просто осыпаются, инвесторы дисконтируют неизбежную рецессию, причем пока непонятно, насколько она окажется глубокой. Падают все активы без исключения: и в США, и в Азии, и в Российской Федерации. Нефтяные котировки пока приемлемые — выше $60. На мировом валютном рынке полная чехарда, абсолютная турбулентность, разнонаправленные движения. Падают и криптовалюты, и золото. У инвесторов возникает вопрос: до какого момента это будет продолжаться? Стоит ли сейчас вкладывать средства и куда? На эти вопросы ответил экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Олег Богданов: Пока США, КНР и Евросоюз не пойдут друг другу навстречу, и не начнется переговорный процесс, ситуация на рынках останется нестабильной. Пока стороны не собираются этого делать и очень агрессивно выражают свою позицию. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп склонен к тому, чтобы ликвидировать дефицит в торговле, а он Китаем у них составляет около $1 трлн, поэтому повышение тарифов очень болезненно для КНР. Если Трамп еще повысит тарифы на 30%, то есть ответит на китайское решение, то это усугубит ситуацию. Может успокоить ситуацию на рынке резкое изменение монетарной политики американским и европейским регуляторами. То есть они должны снизить ставки, причем достаточно резко, вне заседаний. Но инфляционная нагрузка не позволяет Центральным банкам резко смягчать монетарную политику. Это еще одна проблема для текущего рынка. Поэтому, как говорят старые трейдеры, сейчас лучше сидеть в засаде и пока не высовываться.

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