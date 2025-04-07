Бывшего первого вице-премьера Коми арестовали по делу о получении взятки

Бывший первый зампред правительства Коми Антон Виноградов арестован в Москве. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Басманный райсуд отправил его в СИЗО на срок 1 месяц и 30 суток. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города. Защита просила избрать для фигуранта другую меру пресечения, но суд ее ходатайство не удовлетворил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Виноградов

Фото: Администрация Главы Республики Коми Антон Виноградов

Фото: Администрация Главы Республики Коми

Как сообщал «Ъ», Антон Виноградов был задержан 4 апреля. Он переехал в Москву в феврале 2022 года после того, как сложил полномочия. Перед отъездом он говорил, что ему предложили работу в одной из госкорпораций.

Уголовное дело связано с периодом его работы в Коми, куда Антон Виноградов был трудоустроен в мае 2023 года. В должности первого зампредседателя правительства он курировал развитие государственно-частного партнерства в регионе, а также отвечал за взаимодействие с бизнесом.