Одаренным детям Магнитки – помощь комбината

В 2025 году Магнитогорский металлургический комбинат продолжит реализацию благотворительной программы В.Ф. Рашникова «Одаренные дети Магнитки». Приказом генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева утвержден список участников программы в нынешнем году.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ММК Фото: Пресс-служба ММК

В 2024 году среди учащихся образовательных учреждений Магнитогорска были проведены предметные олимпиады. По их результатам, а также по результатам городских, областных и всероссийских Олимпиад 35 человек были представлены к рассмотрению для участия в благотворительной программе председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Филипповича Рашникова «Одаренные дети Магнитки». По итогам заседаний конкурсной комиссии 12 учащихся образовательных учреждений рекомендованы к участию в этой благотворительной программе, еще 45 участников программы прошлого года также подтвердили свое участие в 2025 году. Таким образом утвержден список участников программы «Одаренные дети Магнитки», которым будут вручены именные сертификаты, дающие право на ежемесячные стипендии.

Цель программы, реализуемой с 2003 года под патронатом и по инициативе председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова, – создание условий для раскрытия творческого и интеллектуального потенциала юных горожан, развитие их способностей и формирование личностного и профессионального самоопределения. Кроме того, программа призвана оказать содействие развитию способностей одаренных детей Магнитогорска, содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства; развитие научно-технического, художественного творчества детей, подростков и молодежи. В числе направлений программы оказание ежемесячной материальной помощи в виде стипендии, благотворительная поддержка коллективов и организаций на проведение конкурсов, олимпиад и соревнований, а также материальная помощи одаренным детям на участие в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. В 2024 году на реализацию программы «Одаренные дети Магнитки», являющейся частью комплексной программы Благотворительного фонда «Металлург» «XXI век – детям Южного Урала», было выделено 9,7 млн рублей.

ПАО «ММК»