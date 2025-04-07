МВД Германии рекомендует подготовить школьников на случай войны

Министерство внутренних дел Германии считает, что нужно готовить школьников «к кризисам и военным действиям», сообщает местная газета Handelsblatt со ссылкой на представителя ведомства. Что конкретно будет включать в себя такая подготовка, не уточняется.

МВД сообщает, что федеральные земли Германии отдельно определяют «содержание обучения» в школах. Тем не менее федеральное правительство совместно с Федеральным управлением гражданской обороны и ликвидации последствий стихийных бедствий готово помочь с «материалами для молодежи и учителей». «В связи с недавними изменениями в ситуации с безопасностью нужно уделять больше внимания гражданской защите, даже в школьном образовании»,— заявил представитель МВД.

Министерство также рекомендует следовать общим для стран Евросоюза рекомендациям, согласно которым гражданам нужно запастись водой, продуктами питания и другими товарами первой необходимости как минимум на три дня. Рекомендации выключают напитки (20 л), зерновые продукты (3,5 кг), овощи (4 кг), фрукты и орехи (2,5 кг), молоко и молочные продукты (2,6 кг), рыбу, мясо и яйца (1,5 кг).

В ноябре 2024 года Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщала, что власти Германии подготовили оперативный план, который посвящен подготовке к масштабному конфликту с Россией. В феврале 2025-го крайне правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» предложила вернуть в стране обязательную военную службу.