КХЛ увеличит пол и потолок зарплат со следующего сезона

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) внес изменения в систему пола и потолка зарплат со следующего сезона, сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Сейчас потолок зарплат для каждого клуба составляет 900 млн руб., пол — 450 млн руб.

Со следующего сезона пол зарплат будет увеличен до 475 млн руб. Начиная с сезона-2026/2027, потолок зарплат повысят до 950 млн руб., пол — до 525 млн руб. В сезоне-2027/2028 потолок поднимется до 1 млрд руб., пол — до 600 млн руб.

Также сообщается, что изменения коснутся системы премиальных выплат, которые не включены в потолок зарплат. За выход во вторую стадию play-off можно выплатить хоккеистам суммарно до 50 млн рублей, за выход в полуфинал — суммарно до 125 млн рублей, за выход в финал — суммарно до 275 млн рублей. В КХЛ уточнили, что получателями вознаграждения должны стать не менее 60 % игроков, принимавших участие в play-off. Разница между максимальной и минимальной премией хоккеистам также ограничивается и не может отличаться более, чем в четыре раза. В размере премиальных выплат за победу в розыгрыше Кубка Гагарина клубы не ограничены.

Потолок зарплат в 900 млн руб. был установлен в сезоне-2020-2021. С тех пор он ни разу изменялся.

Таисия Орлова