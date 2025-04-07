В 31 заведении общепита в Курганской области выявили нарушения при продаже мяса

С начала текущего года сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора выявили в Курганской области 31 случай нарушения ветеринарного законодательства при продаже мяса в точках общественного питания. Показатель снизился в 6,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба ведомства.

Среди нарушителей, например, в Катайске оказались два предпринимателя, торгующие шаурмой. Выяснилось, что они не зарегистрированы в государственной информационной системе. На продукцию и сырье отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. В Шадринске обнаружили владельца павильона «Кебаб Кинг», который своевременно, в течение 24 часов, не оформляет документы на товары либо заполняет бумаги на продукцию с истекшим сроком годности. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило всем нарушителям предостережения.

Виталина Ярховска