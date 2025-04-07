На Дону выплата по программе «Земский учитель» увеличена до 2 млн рублей
В Ростовской области участники программы «Земский учитель» будут получать единовременную выплату 2 млн руб. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Учителя будут получать 1 млн руб. из средств федерального бюджета, еще 1 млн руб. им будет выплачивать регион. В конкурсе уже зарегистрировались 158 претендентов, готовых отработать в сельских школах не менее пяти лет. Отбор продлится до 15 апреля.