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На Дону выплата по программе «Земский учитель» увеличена до 2 млн рублей

В Ростовской области участники программы «Земский учитель» будут получать единовременную выплату 2 млн руб. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Учителя будут получать 1 млн руб. из средств федерального бюджета, еще 1 млн руб. им будет выплачивать регион. В конкурсе уже зарегистрировались 158 претендентов, готовых отработать в сельских школах не менее пяти лет. Отбор продлится до 15 апреля.

Кристина Федичкина

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