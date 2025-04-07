Автобусы в Екатеринбурге изменят маршруты в дни репетиций парада Победы

В Екатеринбурге часть автобусов изменит маршруты в дни репетиций парада ко Дню Победы, сообщили в городской администрации. На некоторых улицах движение транспорта ограничат 8, 10, 15, 17, 22, 24 и 29 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Изменения в маршруте изменятся для транспорта на нескольких участках улиц Дорожной и 2-й Новосибирской. В дни репетиций автобусы будут ездить по следующим схемам:

№ 81 «17 Мехколонна – Авангард». Маршрут укорочен до остановки «Окраинная», путь следования: Окраинная – Дорожная – Военная – Титова – 8 Марта – проспект Ленина – Карла Либкнехта – Шевченко – Советская – Сулимова – Данилы Зверева;

№ 77 «Ритейл-парк (Солнечный) – Высоцкого». Путь следования: Нескучная – Любви – Золотистый бульвар – Чемпионов – Лучистая – 2-я Новосибирская – Окружная – Селькоровская – Титова – 8 Марта – Шварца – Белинского – Малышева – Высоцкого;

№ 53 «Ритейл Парк (Солнечный) – Автовокзал». Путь следования: Нескучная – Лучистая – 2-я Новосибирская – Окружная – Селькоровская – Титова – Ферганская – Агрономическая – Военная – Московская – Щорса – 8 Марта – Циолковского.

Кроме того, во время репетиций движение закроют с 7:40 до 9:30 на участке ул. Дорожная, от ул. Окраинной до ул. Городской. В 9:00 до 14:00 по ряду участков не будет ходить транспорт, при этом на них установлены дорожные знаки, а режим работы светофоров изменен:

ул. 2-я Новосибирская: от Палисадной до Окружной;

ул. Зенитчиков: от Палисадной до Братской;

ул. Палисадная: от 2-й Новосибирской до Окраинной;

ул. Окраинная: от Палисадной до Эскадронной;

ул. Эскадронная: от Окраинной до 2-й Новосибирской.

Напомним, в прошлом году в центре Екатеринбурга утром 7 мая образовалась девятибалльная пробка из-за генеральной репетиции парада ко Дню Победы. Крупнейшие перекрытия действовали на проспекте Ленина и на улице 8 марта.

Ирина Пичурина