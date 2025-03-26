Несколько улиц Екатеринбурга перекроют для репетиции парада ко Дню Победы

В апреле несколько улиц в Екатеринбурге планируют перекрывать дважды в неделю ради репетиции парада ко Дню Победы, передает близкий к городской администрации Telegram-канал «Екатеринбург. Главное».

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Тренировки Екатеринбургского гарнизона состоятся 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 и 29 апреля. Улицу Дорожную будут перекрывать с 7:40 до 9:30, а с 9:00 до 14:00 ограничения на движение транспорта установят на улицах 2-я Новосибирская, Зенитчиков, Палисадная, Окраинная, Эскадронная.

Напомним, в прошлом году в центре Екатеринбурга утром 7 мая образовалась девятибалльная пробка из-за генеральной репетиции парада ко Дню Победы.

Ирина Пичурина