На рекультивацию полигонов ТКО на Кубани направят почти 577 млн рублей

Власти Краснодарского края направят около 576,9 млн руб. на рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО). Средства выделят в рамках программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства ТЭК и ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Восстановительные работы запланированы в Краснодаре, Абинском, Белоглинском, Выселковском, Калининском, Лабинском, Павловском, Туапсинском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах. Проект рассчитан до 2030 года.

Региональные власти также занимаются выявлением объектов, негативно влияющих на экологию, для включения их в соответствующий реестр и продолжают борьбу с несанкционированными свалками.

Ежегодно в Краснодарском крае образуется примерно 2,5 млн т отходов, из которых переработке подвергается менее 10%.

Нурий Бзасежев