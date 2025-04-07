В Омске владелец турфирмы проиграл на тотализаторе 15 млн рублей клиентов

Суд Омска рассмотрит уголовное дело в отношении 48-летнего владельца местной турфирмы, который обвиняется в хищении денег клиентов. Об этом сообщает Telegram-канал регионального УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Расследование установило, что с 2023-го по 2024 год предприниматель похитил свыше 15,5 млн руб. у 17 клиентов турфирмы, обратившихся к нему за путевками. Одна из клиенток внесла в кассу турфирмы 4,3 млн руб. за тур на Мальдивы и Вьетнам для себя, своего мужа и четверых детей, другая за 2,3 млн руб. хотела организовать для родных и знакомых отдых в Турции и путешествие на круизном лайнере в ОАЭ.

Значительную часть похищенных денег, выяснила полиция, бизнесмен потратил в букмекерских конторах. О том, что поездка не состоится, потерпевшие узнавали за несколько дней до вылета. В отношении коммерсанта возбудили уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Илья Николаев