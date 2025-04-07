В Приангарье осудят «смотрящего» за Тулуном

В Иркутской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР региона. По данным источников «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, речь идет об Антоне Коношенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, с января 2019-го по ноябрь 2024 года фигурант дела получил статус криминального авторитета, отвечающего за происходящее в СИЗО №5 Иркутской области. Обвиняемый, считают правоохранители, назначал ответственных среди заключенных, разрешал конфликты, а также контролировал пополнение преступных денежных средств.

По данным регионального ГУ МВД, неформальный статус «смотрящий за Тулуном» Антон Коношенко получил в середине 2024 года.

В ноябре прошлого года в отношении него также было возбуждено уголовное дело об участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Следователи считают, что с января 2022-го он пропагандировал криминальную идеологию экстремистской организации и агрессию в отношении представителей власти.

Александра Стрелкова