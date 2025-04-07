Водолазы прекратят поиск утонувшего в УР подростка при скорости течения от 2 м/с

Уровень воды на реке Сива, где продолжаются поиски утонувшего подростка, на утро 7 апреля поднялся еще на 4 см, скорость течения — до 1,7 м/с, сообщил в Telegram председатель госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

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«При увеличении скорости потока до 2 м/с водолазы не смогут продолжить работу»,— написал господин Шуткин. Однако, несмотря на ухудшающиеся погодные условия, на поиски подростка направлены девять водолазов, пять пожарных и спасателей, три плавсредства, три автомобиля и эхолот от ПСС Удмуртии и МЧС России. Все вышеперечисленные силы направлены для обследования дна водоема.

7 апреля началось обследование зона реки от моста в районе деревни Перевозное и вниз по течению.

Сегодня начался 12-й день поисков тела 10-летнего подростка, утонувшего на реке Сива в Воткинском районе. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что группировка водолазов от МЧС РФ и ПСС УР была увеличена до 12 сотрудников. мероприятиях задействованы до 300 волонтеров и спасателей в будни, до 700 — в выходные.

Родственница погибшего Виктория Башкирова отмечала нехватку плавсредств, скорой помощи и говорила о «равнодушии» региональных властей. Глава Удмуртии Александр Бречалов напротив заявлял, что знаком с делом утонувшего подростка с первых дней инцидента, и оно находится на его личном контроле.

О том, что известно о поисках утонувшего несовершеннолетнего, читайте в материале «Нет тела, есть дело».