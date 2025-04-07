Как отучить россиян от сквернословия обсудят в Новосибирске

Всероссийский форум Всемирного русского народного собора «Русский язык — основа национальной безопасности и суверенитета России» пройдет в апреле-мае в школах, библиотеках и вузах Новосибирской области. Как рассказали в региональном правительстве, мероприятие направлено на выработку механизмов по защите современного русского языка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вопрос консолидации усилий общества в решении проблемы сохранения чистоты русского языка назрел, и важно выработать общую позицию к этому явлению… Наша главная задача — привить культуру уважительного отношения к родному языку, развивать духовно-нравственные ценности»,— говорит замминистра образования Новосибирской области Владимир Щукин.

По словам заместителя председателя комиссии по культуре и духовно-нравственному воспитанию Общественной палаты региона Евгения Цыбизова, «сохраняя чистоту нашего языка, мы храним и основы российской государственности, национальной безопасности».

Власти ожидают, что по итогам форума будет подготовлена законодательная инициатива по внесению изменений в КоАП РФ в части установления административной ответственности за нецензурную брань в общественных местах, в интернете, а также при проведении театрально-зрелищных и культурно-просветительских мероприятий.

Михаил Кичанов