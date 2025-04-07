Депутат гордумы не смог оспорить решение об исключении из состава участников ООО

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы депутату Пермской городской думы Дмитрию Федорову. Он пытался оспорить решение суда первой инстанции, который удовлетворил заявление ООО «Нефть Прикамья» об исключении господина Федорова из списка участников ООО «Западно-Уральская транспортная компания» (ЗУТК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Федоров.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Дмитрий Федоров.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее было установлено что Дмитрий Федоров в мае 2022 года организовал задним числом изготовление протокола общего собрания участников ЗУТК от 20 апреля, которые, согласно документу, решили назначить его директором. Фактически никакого собрания не проводилось.

В отношении господина Федорова в СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело о фальсификации общего решения собрания участников общества. Оно было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.