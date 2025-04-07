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Умер бывший президент FIDE Фридрик Олафссон

Бывший президент Международной шахматной федерации (FIDE) Фридрик Олафссон скончался на 91-м году жизни, сообщает пресс-служба организации.

Фото: The European Chess Union

Фото: The European Chess Union

Фридрих Олаффсон занимал пост главы FIDE с 1978 по 1982 год. Он стал четвертым президентом организации.

«Во время своего президентского срока Олафссон сосредоточился на привлечении большего количества коммерческих спонсоров для FIDE и улучшении отношений между Советским Союзом и остальным шахматным миром. Он также курировал спорный матч за звание чемпиона мира 1981 года между Виктором Корчным и Анатолием Карповым»,— сообщается в заявлении FIDE.

Фридрик Олафссон стал первым гроссмейстером в истории Исландии. Является неоднократным чемпионом страны (1952–1953, 1957), дважды выигрывал турнир северных стран (1953, 1971). После окончания президентских полномочий он занимал пост генерального секретаря парламента Исландии.

Таисия Орлова

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