Мэр Курска уходит в отставку по семейным обстоятельствам
Глава администрации Курска Игорь Куцак заявил на заседании правительства, что покинет пост по семейным обстоятельствам. Свое решение он назвал сложным.
Глава администрации Курска Игорь Куцак
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
«Большое количество вопросов семейных накопилось, поэтому здесь необходимо мое деятельное участие. Городская повестка не может оставаться без постоянного фокуса внимания и соответствующей ответственности», — объяснил свою досрочную отставку господин Куцак. Он выразил надежду, что депутаты на внеочередном собрании поддержат его заявление о сложении полномочий. Врио губернатор Александр Хинштейн сказал, что рассчитывает на то, что смена власти в городе не приведет к сбоям.
Игорю Куцаку 40 лет. Курск он возглавляет с начала февраля 2022 года. С 2019-го он руководил комитетом по управлению имуществом Курской области, а до этого трудился в межрегиональном территориальном управлении Росимущества в Курской и Белгородской областях.
О том, как будут отбираться мэры всех региональных столиц России, «Ъ» писал в материале «Главы с губернаторского плеча».