Мэр Курска уходит в отставку по семейным обстоятельствам

Глава администрации Курска Игорь Куцак заявил на заседании правительства, что покинет пост по семейным обстоятельствам. Свое решение он назвал сложным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава администрации Курска Игорь Куцак

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Глава администрации Курска Игорь Куцак

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Большое количество вопросов семейных накопилось, поэтому здесь необходимо мое деятельное участие. Городская повестка не может оставаться без постоянного фокуса внимания и соответствующей ответственности», — объяснил свою досрочную отставку господин Куцак. Он выразил надежду, что депутаты на внеочередном собрании поддержат его заявление о сложении полномочий. Врио губернатор Александр Хинштейн сказал, что рассчитывает на то, что смена власти в городе не приведет к сбоям.

Игорю Куцаку 40 лет. Курск он возглавляет с начала февраля 2022 года. С 2019-го он руководил комитетом по управлению имуществом Курской области, а до этого трудился в межрегиональном территориальном управлении Росимущества в Курской и Белгородской областях.

О том, как будут отбираться мэры всех региональных столиц России, «Ъ» писал в материале «Главы с губернаторского плеча».

Сергей Толмачев, Воронеж