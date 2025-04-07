Posie вышел на сцену МХТ имени Чехова

В рамках культурно-просветительской инициативы #вСветеPOSI ювелирный дом выступил партнером театральной постановки. Для театрального дебюта выбрали спектакль «8 разгневанных женщин», поставленный хореографом Аллой Сигаловой по пьесе французского драматурга Робера Тома. «Нас привлекли созвучные характеру бренда сложносочиненность, ироничность, таинственность спектакля. Постановка этой пьесы в дерзкой интерпретации Сигаловой показалась нам интересным поводом продемонстрировать дух бренда с театральной сцены, как и его ювелирное мастерство в свете подлинных бриллиантов АЛРОСА», — комментирует Ирина Морозовская, Генеральный директор ювелирной группы АЛРОСА.

В спектакле занят исключительно женский состав. На сцену выходят Дарья Мороз, Мария Фомина, Алла Сигалова, Софья Эрнст, Анна Чиповская, Александра Ребенок, Софья Шидловская и Юлия Чебакова. Режиссура и хореография, музыкальное оформление и продюсирование, создание декораций и костюмов — все это тоже безраздельно принадлежит женщинам.

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Властность и женственность, драматизм и хрупкость каждой героини подчеркивают ювелирные украшения Posie, овеянные историей абсолютной женской власти русских императриц. Софья Эрнст (продюсер и исполнительница роли Огюстины) блистает в серьгах и колье «Веера». Дарья Мороз (Габи) выходит на сцену в великолепном колье-воротнике «Опера» с 296 бриллиантами общим весом почти 24 карата. Ее соперница Пьеретта (Александра Ребенок) сверкает бриллиантами в крупных кольцах и серьгах «Пируэт» с выразительными завитками. Хореограф-постановщик Алла Сигалова для своей роли Бланш выбрала серьги из белого золота «Коронация».