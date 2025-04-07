Диалог с молодым поколением металлургов

Директор по персоналу Магнитогорского металлургического комбината Олег Парфилов встретился с представителями Союза молодых металлургов. Встреча с молодежным активом структурных подразделений комбината прошла в рамках ежемесячного расширенного Совета молодёжной организации.



Ключевая тема повестка встречи Олега Парфилова с молодыми металлургами - ситуация с персоналом Группы ПАО "ММК". Директор по персоналу рассказал о стратегии удержания и сохранения специалистов.

Магнитогорский металлургический комбинат имеет большой опыт в сфере привлечения, удержания и мотивации специалистов. Руководство компании уделяет особое внимание реализации социальных программ для своих работников, обеспечивает ежегодный рост "социального пакета". Для специалистов на предприятии созданы комфортные условия труда и существуют все возможности для карьерного роста.

«Мы разработали обширную программу мероприятий по привлечению и удержанию персонала. И, если подводить итоги, на сегодняшний день она практически на 90 процентов выполнена. Некоторые мероприятия носят долгосрочный характер, они продолжаются и идут до сих пор. Мы считаем, что мы не должны останавливаться, и должны разрабатывать такие стимулирующие меры, которые были бы ценными для наших сотрудников и служили бы мотивацией для того, чтобы работать на ММК», – отметил Олег Парфилов.

«Цель встречи с активом Союза молодых металлургов - наладить обратную связь с молодёжью, создать своего рода дискуссионную площадку для обсуждения важных, в том числе кадровых вопросов. Представители молодёжной организации - это те люди, которые готовы меняться сами и менять мир вокруг себя."Союз молодых металлургов - это уникальная организация, которая занимается молодёжью у нас в городе. В её составе уже более четырёхсот человек. Ребята со своими идеями приходят, хотят реализовать себя, хотят показать свои возможности, что-то проектируют, организовывают мероприятия», – рассказал Олег Ежов, председатель Союза молодых металлургов.

Встречи с молодыми металлургами в формате активного диалога директор по персоналу ММК планирует проводить на регулярной основе.