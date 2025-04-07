Сезонные маршрутки в Казани запустят 18 апреля

С 18 апреля в столице Татарстана начнут работу сезонные загородные маршрутки. Об этом сообщил руководитель комитета по транспорту исполкома Казани Алексей Сидоров на деловом понедельнике в мэрии.

До конца октября будут работать следующие маршруты:

№ 39с «Ветеринарная академия — ж. м. Станционные Дербышки»

№ 41с «39-й квартал — СО „Крутушка“»

№ 92с «КДК им. Ленина — „Дальние сады“»

№ 101с «Горьковское шоссе — СО „Текстильщик“»

№ 109с «Кафе „Полет“ — СНТ „Заречье“»

№ 111с «Станция метро „Проспект Победы“ — „Жиркомбинат“»

Стоимость проезда составит от 43 до 90 руб. в зависимости от дальности поездки.

С 1 января 2025 года Горьковская железная дорога также увеличила частоту движения пригородных поездов из Казани в Арск и Кукмор. Теперь они курсируют ежедневно.

За 11 месяцев 2024 года пригородными поездами в Татарстане воспользовались более 6 млн пассажиров, что на 1,6% больше, чем в 2023 году. Самый высокий пассажиропоток был зафиксирован на станции Казань — 1 млн человек, что на 10,8% больше по сравнению с прошлым годом.

Дарья Сайфиева