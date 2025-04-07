Прокуратура начала проверку выбросов пальмового масла у берегов Анапы

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура инициировала проверку по факту выбросов пальмового масла у побережья Анапы, обнаруженных 5 и 6 апреля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Специалисты Росприроднадзора взяли пробы, результатов пока нет»,— прокомментировали ситуацию в прокуратуре. Источник загрязнения устанавливает Новороссийская транспортная прокуратура.

Белое вещество, позднее идентифицированное как пальмовое масло, выявили на береговой линии Бугазской косы между станицей Благовещенской и поселком Волна на участке протяженностью около 10 км. По данным оперативного штаба Краснодарского края, основная часть выбросов произошла 5 апреля.

На следующий день, 6 апреля, на трех участках пляжей Анапы обнаружили новые выбросы мазута — последствия крушения танкеров в Керченском проливе.

Авария танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошла 15 декабря 2024 года. Суда перевозили около 9,2 тыс. т мазута, значительная часть которого вылилась в море. Для ликвидации последствий был введен режим чрезвычайной ситуации.

По информации МЧС на 4 апреля 2025 года, с начала работ по устранению последствий разлива очищено около 418 км береговой линии и собрано более 154 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Водолазы МЧС совершили свыше 2,6 тыс. спусков и собрали более 214 т мешков с нефтесодержащими отходами.

Анна Гречко