Сдвоенные «Ласточки» запустят из Нижнего Новгорода в Москву с 25 апреля

Горьковская железная дорога (ГЖД) с 25 апреля запустит сдвоенные скоростные поезда «Ласточка» по маршруту Нижний Новгород — Москва с 25 апреля 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Там уточнили, что десятивагонный состав будет курсировать по этому маршруту до 1 июня. Из Нижнего Новгорода он будет отправляться в 04:51, прибывать в Москву — в 09:09. В обратном направлении — в 21:15 и 01:13 соответственно.

Галина Шамберина