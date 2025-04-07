Суд взыскал с мэрии Кургана 6,5 млн рублей за уничтоженный во время пожара дом

Прокуратура Кургана добилась взыскания 6,5 млн руб. с администрации города в пользу семьи, потерявшей дом во время природных пожаров в 2023 году. Иск надзорного ведомства в полном объеме удовлетворил Курганский горсуд, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В надзорное ведомство обратилась жительница Кургана, являвшаяся собственницей частного дома, сгоревшего в мае 2023 года. Прокуратура установила, что ненадлежащее исполнение муниципалитетом обязанностей по обеспечению первичных мер пожарной безопасности привело к распространению огня с открытой территории на жилые дома.

Сумма причиненного материального ущерба заявительнице составила 6,5 млн руб. Ход исполнения решения суда находится на контроле прокуратуры.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», масштабные пожары произошли в Курганской области в мае 2023 года. Тогда огонь перешел с природных территорий в ряд населенных пунктов. Сильнее всего пострадали село Юлдус Шадринского округа, где сгорело более 300 домов, и поселок Смолино в Кургане — 240 домов.