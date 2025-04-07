Замминистра экономразвития Республики Алтай осудили за превышение полномочий

Горно-Алтайский горсуд вынес приговор в отношении бывшего первого заместителя министра экономического развития Республики Алтай. Его признали виновным в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы). Подсудимому назначили 3,5 года колонии общего режима, сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, осенью 2022 года чиновник изготовил подложные документы для передачи государственного земельного участка в Майминском районе в собственность ООО «НОТУС» без проведения торгов. По данным республиканской прокуратуры, участок был выкуплен по заниженной цене в размере 15% от кадастровой стоимости в 11 млн руб. (141 млрд руб. — рыночная стоимость).

В мае прошлого года Арбитражный суд Республики Алтай признал этот договор купли-продажи недействительным, после чего участок был возвращен в государственную собственность.

Александра Стрелкова