Погрузка на ВСЖД в марте выросла почти на 3%

В марте этого года погрузка на Восточно-сибирской железной дороге (ВСЖД) составила 4,9 млн тонн. В сравнении с аналогичным периодом 2023-го показатель вырос на 2,8%, сообщает пресс-служба РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего за январь-февраль погрузка на ВСЖД составила 13,8 млн тонн, за первые два месяца 2024-го — 9,3 млн тонн (прирост к 2023-му — 4,4%).

В марте на ВСЖД, в частности, произошел рост погрузки нефти и нефтепродуктов до 2,2 млн тонн (+8,5% к январю-марту 2024 года), руды железной и марганцевой — 873, 3 тыс. тонн (+8,1%), цемента — 95,1 тыс. тонн (+10,4%), а также руды цветной и серного сырья — 72,8 тыс. тонн (+1,3%).

Александра Стрелкова