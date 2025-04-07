Сотрудницу копейской мэрии будут судить за гибель пенсионерки

Прокуратура Копейска направила в городской суд материалы дела в отношении начальника отдела экологии и природопользования местной администрации. Ее обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности гибель пенсионерки от падения дерева (ч. 2 ст. 293 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, руководитель отдела не организовала в городе натурные обследования деревьев, необходимые для принятия решений об их сносе, и опасный объект своевременно не выявили. В результате 28 марта прошлого года около дома №14 по улице Грибоедова на 72-летнюю местную жительницу упало дерево. Она получила травмы, несовместимые с жизнью, и погибла на месте.

Виталина Ярховска