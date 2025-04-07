Численность саперов увеличена в Курской области до тысячи

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об увеличении до 1 тыс. человек группировки саперов, участвующих в разминировании территории Суджанского района. В ближайшее время к работам по разминированию также подключатся МЧС и «Барс-Курск». По словам господина Хинштейна, в районе «земля буквально усеяна боеприпасами».

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«Работа по расчистке территории и восстановлению инфраструктуры предстоит колоссальная, но мы разберем завалы, отстроим и восстановим дома, храмы, школы, больницы. Справимся и сделаем всё, чтобы здесь снова хотелось жить!» — написал глава региона в Telegram-канале по итогам поездки в Суджанский район.

14 марта правительство Курской области сообщало, что в регионе ограничен въезд на территорию более чем 120 населенных пунктов, граничащих с зоной боевых действий. Большая часть из них расположена в Суджанском районе. 17 марта господин Хинштейн сообщил, что несколько из ранее закрытых населенных пунктов могут открыть. О каких именно поселках и городах идет речь, он не уточнил.

В правительстве отмечали, что в случае получения травм на территории закрытых населенных пунктов власти региона не будут оказывать пострадавшим социальную поддержку.

Полина Мотызлевская