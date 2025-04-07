В Челябинской области произошло 528 ландшафтных пожаров с начала сезона

С начала пожароопасного сезона в Челябинской области ликвидировано 528 ландшафтных пожаров на площади 446 га, что в десятки раз больше, чем год назад. Только за минувшие выходные зафиксировано 95 возгораний на 66 га, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Больше всего ландшафтных пожаров произошло в Магнитогорске, Копейске, Челябинске, Троицке, Агаповском, Еманжелинском и Сосновском районах.

По данным главного управления лесами Челябинской области, на территории Троицкого района введен особый противопожарный режим.

В ГУ МЧС России по региону отмечают, что в муниципалитетах работают патрульно-контрольные группы, которые проводят профилактические беседы с населением и штрафуют нарушителей правил пожарной безопасности. За два дня составлено 15 административных протоколов.