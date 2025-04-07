В магазине в Магнитогорске нашли сливочное масло с растительными жирами

В Магнитогорске в магазине «Магнит» обнаружено сливочное масло, в составе которого нашли растительные масла и жиры. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора признало декларацию на эту продукцию недействительной, сообщает пресс-служба ведомства.

На качество сливочного масла «Люблю молоко» производителя ООО «7 утра» (Воронежская область) пожаловался житель Магнитогорска в марте 2025 года. Сотрудники Россельхознадзора взяли пробы продукта и установили, что в его состав, помимо растительных масел, входят также стерины и эфиры жирных кислот, не соответствующие нормативам.

ООО «7 утра» будет объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований Таможенного союза.