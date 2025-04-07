В Саратове следующий субботник затронет больше общественных пространств

Глава Саратова Михаил Исаев в ходе совещания с заместителями и руководителями структурных подразделений администрации обсудил работы по благоустройству города. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Господин Исаев напомнил, что участниками общегородского субботника, который прошел в Саратове в минувшие выходные, стали более 10 тыс. человек. Он подчеркнул: очередной субботник охватит еще больше общественных пространств. Глава Саратова призвал организовать досуговую часть для тех, кто присоединится к такому мероприятию в следующую субботу.

В рамках совещания Михаил Исаев затронул также ситуацию на городских водопроводных коммуникациях. Он указал на незначительный рост количества течей на сетях «Водоканала» и поставил перед руководством предприятия и комитетом ЖКХ задачу держать ситуацию на контроле.

Павел Фролов