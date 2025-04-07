Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Выручка Чишминского сахарного завода выросла в 2024 году на 10,8%

В 2024 году выручка АО «Чишминский сахарный завод» составила 6,97 млрд руб. По сравнению с предыдущим отчетным периодом результат увеличился на 679,4 млн руб. Сведения опубликованы в Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности ФНС.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Чистая прибыль предприятия снизилась с 846,7 млн до 603 млн руб.

АО «Чишминский сахарный завод» входит в группу компаний «Таврос», является одним из крупнейших производителей сахара в Башкирии. Компания зарегистрирована в 1996 году в Чишмах.

Идэль Гумеров

Новости компаний Все