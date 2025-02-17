Суд на Урале приговорил к 18 годам обвиняемого в убийстве двухлетней падчерицы

Свердловский областной суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима неоднократно судимого Ивана Бекурина, обвиняемого в убийстве своей двухлетней падчерицы. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, суд признал его виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью малолетней), п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, в отношении заведомо несовершеннолетнего) и по п. п. «г», «д», ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

По версии следствия, события, которые легли в основу судебных разбирательств, происходили в период с октября по декабрь 2023 года в Первоуральске. Иван Бекурин систематически избивал двухлетнюю дочь своей сожительницы, «испытывая к ней личную неприязнь». «Он систематически наносил ребенку побои и совершал иные насильственные действия с особой жестокостью, издевательствами, мучениями для девочки. В частности, он наносил ей многочисленные удары по голове, связывал ее руки за спиной изоляционной лентой и оставлял ребенка в таком положении на несколько часов», — говорится в сообщении прокуратуры.

Следствие установило, что девочка скончалась 5 декабря 2023 года после того, как Иван Бекурин, будучи в состоянии наркотического опьянения, поднял ее и бросил на пол, в результате чего она ударилась об металлические сани, получив механическую травму головы, туловища и конечностей.

По данным пресс-службы Свердловского областного суда, Иван Бекурин избивал ребенка «из-за непослушания», в том числе в присутствии ее малолетнего брата. По данным суда, обвиняемый вину не признал и заявил, что девочка погибла не от его рук. С него было взыскано 1,2 млн руб. в пользу потерпевших. «По результатам психиатрической экспертизы фигурант признан вменяемым»,— добавили в региональном управлении СКР.

Мария Шараева