Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд на Урале приговорил к 18 годам обвиняемого в убийстве двухлетней падчерицы

Свердловский областной суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима неоднократно судимого Ивана Бекурина, обвиняемого в убийстве своей двухлетней падчерицы. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, суд признал его виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью малолетней), п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, в отношении заведомо несовершеннолетнего) и по п. п. «г», «д», ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

По версии следствия, события, которые легли в основу судебных разбирательств, происходили в период с октября по декабрь 2023 года в Первоуральске. Иван Бекурин систематически избивал двухлетнюю дочь своей сожительницы, «испытывая к ней личную неприязнь». «Он систематически наносил ребенку побои и совершал иные насильственные действия с особой жестокостью, издевательствами, мучениями для девочки. В частности, он наносил ей многочисленные удары по голове, связывал ее руки за спиной изоляционной лентой и оставлял ребенка в таком положении на несколько часов», — говорится в сообщении прокуратуры.

Следствие установило, что девочка скончалась 5 декабря 2023 года после того, как Иван Бекурин, будучи в состоянии наркотического опьянения, поднял ее и бросил на пол, в результате чего она ударилась об металлические сани, получив механическую травму головы, туловища и конечностей.

По данным пресс-службы Свердловского областного суда, Иван Бекурин избивал ребенка «из-за непослушания», в том числе в присутствии ее малолетнего брата. По данным суда, обвиняемый вину не признал и заявил, что девочка погибла не от его рук. С него было взыскано 1,2 млн руб. в пользу потерпевших. «По результатам психиатрической экспертизы фигурант признан вменяемым»,— добавили в региональном управлении СКР.

Мария Шараева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...