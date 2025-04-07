В Перми на продажу выставили сеть кулинарных лавок «Брусникино»

В Перми на продажу выставлен готовый бизнес — сеть кулинарных лавок «Брусникино», состоящая из трех заведений общественного питания. Первым увидело объявление о продаже «Брусникино» на сайте «Авито» издание «Новый компаньон». Согласно объявлению, в сеть входят три торговые точки: на ул. Мира, 102, Луначарского, 66, и Юрия Смирнова, 3. Два помещения, в которых работает «Брусникино», находятся в аренде, а одно в собственности (по ул. Ю. Смирнова, 3). Весь бизнес стоит 29 млн руб., отдельно собственник готов продать два кафе за 8,5 млн руб. и третью точку на ул. Ю. Смирнова, 3 — за 22 млн руб. вместе с помещением.

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Сеть «Брусникино» работает в Перми более десяти лет. Заведение на ул. Мира, 102, площадью 137 кв. м действует в формате быстрого питания без обслуживания официантами. Точка на ул. Луначарского, 66 (100,4 кв. м), расположенная возле Пермской краевой клинической больницы и учебных корпусов ПГМУ им. академика Вагнера, работает в концепции кофейни-кафе — также без официантов. В лавке на ул. Ю. Смирнова, 3 (137,4 кв. м) с посетителями работают официанты, имеется услуга банкетного обслуживания. Оборот «Брусникино» составляет в среднем 2,5 млн руб. в месяц. Причины продажи сети не уточняются.