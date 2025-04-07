Мясо для шашлыка на Кубани подорожает к майским праздникам

Стоимость мяса для шашлыка в Краснодарском крае увеличится перед майскими праздниками, однако благодаря высокой самообеспеченности региона скачок цен будет незначительным. Об этом сообщает «"КП"-Кубань» со ссылкой на эксперта группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгению Траутман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

«Краснодарский край обладает высокой самообеспеченностью данным видом товара. Среди всех регионов ЮФО только в Калмыкии показатель обеспеченности на душу населения выше. Высокое производство делает цену менее волатильной, поэтому приближение сезона шашлыков не окажет значимого давления на стоимость мяса на Кубани»,— отметила госпожа Траутман.

По словам эксперта, жители Кубани отдают предпочтение курятине и свинине, реже используют говядину и баранину. Куриное мясо остается наиболее популярным благодаря диетическим свойствам и доступной цене. Средняя стоимость охлажденной и мороженой курицы в регионе составляет 236 руб. за кг, куриных окорочков — 267 руб.

Свинина обойдется кубанцам дороже: килограмм бескостного мяса стоит в среднем 477 руб., что на 33 руб. выше прошлогодних показателей. Цена в Краснодарском крае превышает средние значения по ЮФО на 27 руб. и по России — на 6 руб. Самая дешевая свинина продается в Адыгее, наиболее дорогая — на Чукотке.

Говядина и баранина на Кубани предлагаются по 795 и 864 руб. за кг соответственно. За год эти виды мяса подорожали на 71 и 139 руб.

Анна Гречко