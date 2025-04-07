В Оренбуржье завершаются паводковые процессы

На территории Оренбургской области завершаются паводковые процессы. Об этом сообщили в региональном правительстве со ссылкой на данные Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На данный момент сброс с Ириклинского водохранилища составляет 15 куб. м/с.

На большинстве гидропостов на территории области продолжают фиксировать снижение уровня рек. При этом круглосуточный мониторинг уровня воды в реках продолжается.

Андрей Сазонов