В Оренбуржье завершаются паводковые процессы
На территории Оренбургской области завершаются паводковые процессы. Об этом сообщили в региональном правительстве со ссылкой на данные Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
На данный момент сброс с Ириклинского водохранилища составляет 15 куб. м/с.
На большинстве гидропостов на территории области продолжают фиксировать снижение уровня рек. При этом круглосуточный мониторинг уровня воды в реках продолжается.