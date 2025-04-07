«Башкиравтодор» добился переноса сроков строительства водопровода в Цветы Башкирии

Арбитражный суд Башкирии перенес сроки окончания строительства водопровода в поселок Цветы Башкирии с 30 ноября 2024 года до 31 марта 2025 года. С такой просьбой в суд обратилось АО «Башкиравтодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», водопровод строится с 2022 года. Изначально работы должны были завершиться осенью 2023 года, а их стоимость составляла около 322 млн руб. Затем сроки сдвинулись до конца осени 2024 года, а цена выросла до 354,6 млн руб.

АО «Башкиравтодор», генподрядчик строительства, просило перенести окончание работ до 1 июня 2025 года (позже требования были уточнены до 31 марта) под тем предлогом, что субподрядчик приостановил работы из-за повторной госэкспертизы проектно-сметной документации. Однако минЖКХ, заказчик объекта, просьбу проигнорировало, а затем обратилось с иском о взыскании с генподрядчика 40 млн руб. за просрочку контракта (заседание по делу назначено на 10 апреля).

Рассмотрев иск «Башкиравтодора», суд установил, что с августа по октябрь 2024 года работы были невозможны, поэтому требования истца правомерны.

Идэль Гумеров