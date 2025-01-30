«Башкиравтодор» просит продлить срок строительства водопровода в Цветах Башкирии

Арбитражный суд Башкирии начал производство по иску АО «Башкиравтодор» к министерству ЖКХ Башкирии об изменений условий контракта на строительство водопровода в поселке Цветы Башкирии. Дорожно-строительная компания требует продлить срок завершения работ до 1 июня 2025 года, тогда как действующая дата исполнения контракта — 30 ноября 2024 года.

Как сообщал «Ъ-Уфа», контракт на строительство водопровода был заключен в декабре 2021 года. Изначально стоимость работ составляла 322,4 млн руб. (источник финансирования — бюджет Башкирии), а завершиться строительство должно было 30 июня 2023 года. Нынешняя стоимость — 354,6 млн руб.

Третьим лицом к судебным разбирательствам привлечено ООО «Билд», предварительное заседание назначено на 12 февраля.

АО «Башкиравтодор» является крупнейшим дорожным подрядчиком Башкирии, зарегистрировано в 2010 году после преобразования одноименного ГУП. В мае 2024 года в компании в рамках дела о банкротстве введена процедура наблюдения. Основным акционером «Башкиравтодора» является республика в лице минземимущества (владеет 59,3% акций).

Идэль Гумеров