Полиция задержала подозреваемых по делу о массовой драке с убийством на Вторчермете

В Свердловской области полиция задержала пятерых подозреваемых по уголовному делу о массовой драке с убийством на Вторчермете (район Екатеринбурга). Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, они являются «уроженцами одной из среднеазиатских республик». В зависимости от роли каждого, их обвиняют по ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 105 УК РФ (убийство).

Напомним, драка произошла в ночь на 20 апреля у кафе в районе ул. Сухоложской, убитым оказался местный 33-летний житель. По данным СКР, после драки еще несколько пострадавших попали больницу.

Обвиняемым от 20 до 25 лет. По данным СКР, они применили физическое насилие к группе из четырех человек от 24 до 33 лет, являющихся гражданами России. По версии следователей, драка произошла «на почве межличностного бытового конфликта».

Ранее глава следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании этого уголовного дела.

Виталий Красиков

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