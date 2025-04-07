В Саратове выявили нарушения требований земельного законодательства
Прокуратура Гагаринского района Саратова обнаружила нарушения в ходе проверки исполнения требований земельного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Согласно релизу, прокуратура совместно со специалистами комитета муниципального контроля администрации Саратова выявила в р.п. Соколовый неосвоенные земельные участки. Также там обнаружили используемые не по целевому назначению участки.
По итогам проверочных мероприятий комитет муниципального контроля принял необходимые меры реагирования. Надзорное ведомство контролирует ход устранения нарушений.