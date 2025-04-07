В Саратове выявили нарушения требований земельного законодательства

Прокуратура Гагаринского района Саратова обнаружила нарушения в ходе проверки исполнения требований земельного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, прокуратура совместно со специалистами комитета муниципального контроля администрации Саратова выявила в р.п. Соколовый неосвоенные земельные участки. Также там обнаружили используемые не по целевому назначению участки.

По итогам проверочных мероприятий комитет муниципального контроля принял необходимые меры реагирования. Надзорное ведомство контролирует ход устранения нарушений.

Павел Фролов