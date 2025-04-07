«Россия и Украина — это уже не единственная проблема»

Новые переговоры России и США могут пройти уже на этой неделе. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. 5 апреля он вернулся из Вашингтона, где встречался с представителями Белого дома. Свои контакты он назвал успешными. Однако в основном они касались восстановления двусторонних отношений. Между тем госсекретарь Марко Рубио ранее заявлял, что никаких встреч с российскими представителями в ближайшее время не ожидается. При этом он призвал Кремль четче сформулировать позицию по украинскому урегулированию. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что сторонам удастся договориться в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Брюсселе 11 апреля пройдет очередное заседание в формате «Рамштайн» впервые без участия Соединенных Штатов. Они не будут представлены ни на каком уровне, даже на чисто техническом. Впрочем, время еще есть, в нынешней ситуации все может в раз измениться. Как бы то ни было, председательствовать будет Великобритания. В этой связи нужно напомнить, что формат «Рамштайн» создан для военной помощи Украине. При этом ключевой поставщик оружия и разведданных это, конечно же, Америка. В связи с этим можно сделать вывод: Белый дом настроен на то, чтобы договориться, и не хочет демонстрировать какую-либо враждебность к Москве.

Также показателен комментарий директора Национального экономического совета Белого дома Кевина Хассетта о том, что Россия не была включена в черный список повышенных пошлин, потому что с ней ведутся переговоры. Ранее Белый дом заявлял, что причина в санкциях и в минимальном объеме торговли с данной страной. Но вот, оказывается, что на самом деле все не совсем так. Это подтверждает тезис о том, что Россию не хотят лишний раз чем-либо раздражать.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил о том, что Вашингтон намерен прояснить позицию Кремля. Настроены там на заключение мира всерьез или нет? На это выяснение, судя по всему, отпущено некое количество недель. Звучит подобное несколько туманно. В частности, не совсем понятно, каким образом американская сторона намерена прояснить серьезность российских намерений. Однако господин Рубио повторил, что все в итоге все должно хорошо сложиться.

Владимир Зеленский со своей стороны при поддержке европейских союзников пытается объяснить команде Трампа, что Россия мира не хочет и умышленно тормозит переговоры. На наступившей рабочей неделе ожидается очередная попытка подписать пресловутое ресурсное соглашение. Президент Украины намерен утвердить свои поправки в присланный американский Минфином документ, и затем за океан отправится делегация, чтобы все это согласовать. Если договор удастся в итоге утвердить окончательно, наверное, это укрепит украинскую позицию.

Однако у Трампа нынче очень много забот. Он начал торговую войну со всем миром. Возможна настоящая горячая война с Ираном. К тому же ему начали грозить импичментом. И прошло-то всего-то ничего — два с половиной месяца его президентства. Таким образом с высокой долей вероятности никакого мира в ближайшее время заключено точно не будет. Скорее наоборот. Ставка явно делается на военный сценарий. В поведении того же Марко Рубио, с одной стороны, читается раздражение, а с другой, растерянность. Он, похоже, не знает, как быть дальше. Кажется, что и Трамп тоже не особо стремится во всем разобраться. Кончиться это может плохо в первую очередь для него самого, ибо оппозиция обвинит его в беспомощности, а то и в откровенном продвижении интересов Российской Федерации. Такое уже было во время прошлой каденции.

Но вернемся к «Рамштайну». 6 апреля в Киев приезжали высокие военные чины из Франции и Великобритании. Проект размещения миротворческих или сил сдерживания под большим вопросом, однако подсказать решение на поле боя европейцы в состоянии. И оружие у них тоже имеется. У Европы появилась прямая возможность перехватить лидерство у Америки. Канада уже себя предложила в качестве нового председателя земного шара. Так что Россия и Украина — это уже далеко не единственная проблема на планете Земля.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе