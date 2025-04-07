ФК «Сочи» уступил «Родине»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 27-го тура Первой лиги в Москве проиграл «Родине». Встреча закончилась со счетом 1:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

Московские футболисты идут в середине турнирной таблице и еще не потеряли шансы занять место, которое позволит побороться за выход в РПЛ. «Родина» подошла к этому матчу с беспроигрышной серией длиной в три матча, но им удалось продлить эту серию в матче против «Сочи». Команды боролись не только друг с другом, но с погодными условиями. В Москве продолжался сильный снегопад.

Счет в матче открыли хозяева на 23-й минуте после точного удара Артема Максименко. На 56-й минуте отличился полузащитник «Родины» Пап Гейе. На 72-й минуте нападающий «Сочи» Павел Мелешин забил с пенальти и сократил отставание в счете. На 95-й минуте нападающий «Родины» Артем Концевой установил окончательный результат. В итоге поражение «Сочи» со счетом 1:3.

После 27 матчей в Первой лиге сочинские футболисты имеют в активе 47 очков, занимают третье место в турнирной таблице и на четыре очка отстают от московского «Торпедо». В следующем туре сочинцы сыграют 12 апреля в Калининграде с «Балтикой». Соперник занимает первое место.

Евгений Леонтьев