В Челябинской области доля просроченных кредитов выросла почти до 4%

На 1 марта 2025 года доля просроченной задолженности жителей Челябинской области перед банками составила почти 3,96% от общего объема кредиторского долга. За год этот показатель увеличился на 0,55 процентных пункта. Такие данные представлены в рейтинге регионов РФ по доле просроченной задолженности, составленном «РИА Новости».

Челябинская область, как и год назад, занимает в рейтинге 31 место. Средняя сумма задолженности перед банками, которая приходится на одного экономически активного жителя региона, на 1 марта составляла 390 тыс. руб.

Регионами с самым маленьким процентом просроченной задолженности оказались Севастополь (доля — 1,8%; средний ссудный долг — 216 тыс. руб.), Республика Крым (2,3%; 200 тыс. руб.) и Санкт-Петербург (2,8%; 560 тыс. руб.). В антирейтинг попали Республики Ингушетия (20,9%; 61 тыс. руб.), Чеченская (9,4%; 131 тыс. руб.) и Дагестан (почти 9%; 137 тыс. руб.).

Виталина Ярховска