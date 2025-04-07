Роскомнадзор предупредил о возможных ограничениях для зарубежных провайдеров

Роскомнадзор (РКН) может ограничить работу зарубежных провайдеров хостинга в случае рисков для российских ресурсов. Эти меры ведомство может принять в рамках закона №406-ФЗ. Закон устанавливает обязательные требования к таким компаниям. В их числе — обеспечение безопасности информации и включение в реестр хостинг-провайдеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Несколько иностранных компаний требования не выполнили, но при этом продолжают оказывать услуги хостинга для российских организаций. «С учетом рисков, которым подвержены ресурсы, размещенные на мощностях этих компаний, работа таких провайдеров хостинга может быть ограничена на территории РФ»,— сообщили ТАСС в Роскомнадзоре.

В частности, это касается компаний, подлежащих «приземлению». В список внесено 12 иностранных хостинг-провайдеров. В РКН утверждают, что организации, пользующиеся мощностями зарубежных провайдеров хостинга, могут столкнуться с проблемами — к примеру, с ними могут разорвать сотрудничество «по политическим причинам».

Согласно закону о «приземлении», иностранные IT-компании с посещаемостью в России более 500 тыс. человек в сутки должны создать представительства в России, форму для обратной связи и завести личные кабинеты на сайте РКН. С декабря 2023 года хостинг-провайдеров также обязали войти в реестр РКН и идентифицировать своих клиентов.

О требованиях к хостинг-провайдерам — в материале «Ъ» «Провайдеры дополнят реестр».