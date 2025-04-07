Два крупнейших пермских бассейна нарастили прибыль

ООО «Спорткомплекс “Олимпия-Пермь”» раскрыло финансовую отчетность за 2024 год. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», выручка общества составила 509,2 млн руб., что выше показателя предыдущего года на 16,3% (в 2023-м — 437,7 млн руб.). Чистая прибыль организации выросла на 85,9% — с 27,4 млн до 51 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Второй основной бассейн Перми, «БМ», за аналогичный период также увеличил финансовые показатели. Так, за 2024 год прибыль управляющей им одноименной компании выросла на 60,5% и составила 11,9 млн руб. (в 2023-м — 7,4 млн руб.). При этом выручка увеличилась с 86,8 млн до 106,6 млн руб.

ООО «СК “Олимпия-Пермь”» управляет одноименным спортивным комплексом из двух очередей, расположенным на ул. Мира, 41. Основным учредителем общества является краевой минспорт, которому принадлежит 80,42% долей в уставном капитале компании. Еще 19,58% владеет АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (ПАИЖК).