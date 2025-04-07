«Трактор» будет играть с минским «Динамо» во втором раунде плей-офф КХЛ

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» после четвертой победы над «Адмиралом» из Владивостока вышел во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Теперь команда будет сражаться с минским «Динамо».

Очередной матч между «Трактором» и «Адмиралом» состоялся 6 апреля во Владивостоке. Счет по итогам матча составил 2:0 в пользу челябинцев. Шайбы забили Сергей Телегин и Владимир Ткачев. Первый раунд плей-офф для команд завершился со счетом 4:2 в пользу «Трактора». «Адмирал» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина.

Первый матч между «Трактором» и «Динамо» состоится 12 апреля в Челябинске.