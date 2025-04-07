В Казани за сутки в двух ДТП пострадали люди

На дорогах Казани 6 апреля произошло два ДТП с двумя пострадавшими, погибших нет. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции города.

Среди происшествий: наезд на стоящее транспортное средство из-за несоблюдения скорости, а также наезд на пешехода во дворе.

Всего за сутки поступило 76 сообщений о ДТП. Из них 34 зарегистрировано в центрах оформления ДТП и 24 — на месте происшествия с материальным ущербом.

Также за сутки задержали 9 водителей в состоянии опьянения и 4 — без водительских прав. В полицию по подозрению в совершении преступлений доставили 2 человек.

Дарья Сайфиева