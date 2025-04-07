КСП Челябинской области проверит Комбинат транспортного обеспечения

Контрольно-счетная палата Челябинской области начала проверку расходов бюджета в областном государственном казенном учреждении «Комбинат транспортного обеспечения». Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

Аудиторы проанализируют правомерность расходования средств на выплаты персоналу, на содержание и эксплуатацию автотранспорта, в том числе исследуют соблюдение порядка закупки работ и услуг. Кроме того, будет проверено использование и учет имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области.

Объектом проверки кроме ОГКУ «Комбинат транспортного обеспечения» станет управление делами губернатора и правительства Челябинской области.