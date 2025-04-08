Бывшие ТЦ Олега Чиркунова показали прибыль в 2024 году

Торговые центры, до середины 2024 входившие в ООО «Э.К.С. Интернешнл» бывшего губернатора Олега Чиркунова опубликовали отчетность за 2024 год, сообщает «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Так, АО «Пермский облунивермаг», управляющее крупнейшим торговым центром холдинга ТРК «Семья» (Пермь, ул. Революции, 13), увеличило выручку за год с 866 млн руб. до 936 млн руб. (рост 8%), чистую прибыль – с 262 до 297 млн руб. (рост 13%).

ООО «Либор» (управляет ТРК Семья» в Уфе») увеличило выручку за год с 395 млн руб. до 422 млн руб. (рост 7%), чистую прибыль – с 59 до 65 млн руб. (рост 8%).

АО «Универсам «Семья»», управляющее одноименным торговым центром в Перми ( ул. Борчанинова, 13), увеличило выручку за год со 100 до 102 млн руб. (рост 2%), чистую прибыль – с 44 до 65 млн руб. (рост 33%).

Чистая прибыль бывшей головной компании холдинга – ООО «Э.К.С. Интернешнл» в 2024 году уменьшилась на 13% - со 167 до 146 млн руб. В прошлом году ООО получило дивиденды на 249 млн руб., но их не выплачивало. На балансе числится нераспределённая прибыль в 129 млн руб., никаких значительных средств в графе «дополнительные доходы» ООО не получало (там значится 39 млн руб.).

Напомним, пермские и уфимский ТРК группы «ЭКС» в августе 2024 года сменили владельца — вместо ООО «Э.К.С. Интернешнл» (владелец - швейцарская Norpexal) они были проданы Adreco Nolding Limited (ОАЭ). В ГК «ЭКС» нового бенефициара не раскрывали. Эксперты полагали, что их выкупила «дружественная компания». Эксперты оценивали стоимость трех торговых центров минимум в 5 млрд руб.

Стоит отметить, что после продажи сети магазинов «Семья» в 2021 году ритейлеру «Лента» чистая прибыль ООО «Э.К.С. Интернешнл составила 2, 8 млрд руб.

Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что прибыль от сделки сосредоточилась на швейцарской Norpexal.