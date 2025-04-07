«Пока неизвестно, выиграет ли от принятия закона бюджет Кубани»

Группа депутатов во главе с председателем партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, предполагающий внесение поправок в Налоговый кодекс РФ. Авторы инициативы предлагают ввести новый механизм налогообложения для компаний, покинувших Россию по «внешнеполитическим» причинам. Так, юрлица, применяющие иностранные товарные знаки и фирменные обозначения, хотят обязать платить повышенную ставку налога на прибыль в размере 35%. Руководитель бухгалтерской фирмы «Кубань Партнер», член Общественного совета при УФНС России по Краснодарскому краю, налоговый консультант Вера Сиренко считает, что законопроект требует доработки.

Вера Сиренко

Фото: предоставлено автором

«1 апреля 2025 года в Государственную думу внесено на рассмотрение два законопроекта, касающихся тех, кто планирует работать с "возвращающимися" иностранными торговыми марками. Первый законопроект вносит дополнения в Федеральный закон от 28.12.2009 №381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации". А именно, предлагается создать реестр товарных знаков и фирменных обозначений иностранных компаний, которые до 24 февраля 2022 года присутствовали в России, но прекратили свою деятельность в РФ из-за санкций недружественных стран. Включаться в такой реестр будут иностранные товарные знаки по результатам работы межведомственной комиссии и ее голосования.

Второй законопроект предлагает внести изменения в Налоговый кодекс РФ и увеличить ставку по налогу на прибыль для тех компаний, которые используют иностранные товарные знаки из "недружественного" реестра.

Так появится новая категория налогоплательщиков — российские и иностранные организации, работающие в РФ, которые используют иностранные торговые знаки из утвержденного реестра. Облагаться повышенным налогом будет их прибыль, полученная от реализации товаров и услуг с использованием иностранных товарных знаков из реестра. Налогооблагаемая прибыль будет определяться по стандартным правилам, действующим для всех компаний на общей системе налогообложения.

А вот ставка налога на прибыль составит 35% вместо действующих с 2025 года 25% (ранее — 20%). При этом непонятно, будут ли 35% налога на прибыль распределяться по бюджетам — федеральному и региональному. Напомню, что сейчас стандартные 25% налога на прибыль распределяются: 8% идут в федеральный бюджет и 17% — в региональный. Так, в бюджет Краснодарского края ранее поступало 17% налога на прибыль от компаний, ведущих деятельность в нашем регионе, до их ухода.

Кроме стандартной ставки по налогу на прибыль, существуют категории налогоплательщиков, уплачивающие налог на прибыль по специальным ставкам. Например, схожая категория: налогоплательщики по доходам от контролируемых ими иностранных компаний платят 25%, но полностью в федеральный бюджет.

Так как в новом законопроекте не прописано разделение ставки 35% на федеральный и региональный бюджеты, то можно предположить, что либо законопроект не доработан, либо все 35% пойдут в федеральный бюджет. Поэтому пока неизвестно, выиграет ли от принятия закона бюджет Кубани, получит ли наш регион дополнительный доход после возвращения на нашу территорию иностранных торговых марок.

В целом, на мой взгляд, законопроект логичен. Понятно желание законодателей поддержать российских производителей и российские торговые марки, а также тех, кто не ушел с российского рынка в сложные времена. Повышение ставки по налогу на прибыль для ушедших по внешнеполитическим причинам выглядит как регулятор внутреннего рынка.

С другой стороны, есть некоторые сомнения в принятии данного закона. По крайней мере, в том виде, в котором он предложен. Снижают вероятность принятия закона два фактора. Слишком большая ставка по налогу (обычно такие ставки применяют к сверхприбыльным отраслям) и не совсем понятный механизм налогового контроля. Думаю, что принятие законопроекта возможно, но со значительными правками».