В Новосибирской области снижаются собственные доходы бюджета региона

Собственные доходы бюджета Новосибирской области в первом квартале 2025 года оказались меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Финансовые итоги января-марта на совещании у губернатора Андрея Травникова 7 апреля подвел вице-премьер — министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко.

В первом квартале доходы региона составили 64 млрд руб., из которых 58 млрд руб. пришлось на собственные доходы. «Годовая динамика собственных доходов в целом оказалась ниже аналогичного периода прошлого года, преимущественно, за счет слабого поступления по налогу на прибыль, как по итогам годовых перерасчетов, так и авансовых платежей первого квартала»,— констатировал господин Голубенко. Он отметил отставание по поступлению налога на прибыль у банковского сектора, угольных компаний и авиаперевозчиков.

«В НДФЛ динамика также ниже плановой. Здесь два основных обстоятельства повлияли: во-первых, примерно на 16,5% выросли объемы социальных и имущественных выплат по НДФЛ; второе — примерно на 11,5% снизились платежи по НДФЛ с дивидендных выплат»,— добавил министр финансов.

По данным новосибирского минфина, в 2024 году собственные доходы бюджета достигли 263,18 млрд руб., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 16,5%. Предполагается, что в 2025-м они вырастут еще на 12,8% — до 296,88 млрд руб.

Валерий Лавский